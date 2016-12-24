Savaşmak kişiliğimde var

Fenerbahçe'nin orta sahadaki dinamosu Josef de Souza, ligde lider olmak için büyük bir mücadele verdiklerini seri galibiyetlerle koltuğu ele geçirmek istediklerini söyledi.
LİDERLİĞİ İSTİYORUZ Fenerbahçe takımında şu anda çok iyi bir hava bulunduğunu özgüvenlerinin arttığını belirten Brezilyalı futbolcu, "Ben de bu takımınönemli bir parçası olduğumu düşünüyorum.Savaşmak benimkişiliğimde var. Takımım içinterimin son damlasına kadar savaşıyorum.Takım halinde mücadeleişini de iyi yapmaya başladık.Ben ligin 2. yarısından çokumutluyum" dedi. Trabzon maçının çok önemli olduğunu ve tek hedeflerinin 3 puan olduğunu söyleyen Josef, "Puan farkının açılmasını istemeyeyiz. Azaltmak ve lider olmak için mücadele veriyoruz. Bu takımın parçası olmak beni mutlu ediyor. Fenerbahçe, kariyerimdeki en doğru kararlardan biridir" dedi.
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