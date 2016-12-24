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Sarı-Kırmızılı takımda ödeme krizi

Sarı-Kırmızılı takımda ödeme krizi
Mali krizdeki sıkıntılı günler geçiriyor. Personele bile maaşını geç veren sarı-kırmızılı kulüpte gündem futbol takımının alacakları... En son 10. haftadaki Medipol Başakşehir maçı öncesi futbolcuların birikmiş alacaklarının bir kısmı ödenmişti. Ancak geçen 50 günlük sürede kredi sorunu çözülemedi ve iki aylık maaşlar birikti. Yönetim futbolculara gelecek hafta çarşamba gününe kadar ödeme sözü verdi.
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  • 24 Aralık 2016, Cumartesi
  • Gazete
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