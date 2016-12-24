Şampiyonluğa inanıyorum

Cimbom'un yedek kalecisi CenkGönen dün basının karşısına çıktı... Oldukçaiddialı ifadeler kullanan tecrübelieldiven, "Galatasaray'ın hedefi bulunduğutüm organizasyonlarda en üst seviyedeolmak. Fark kapanıyor bu da bizimelimizde. Kalitemizi sahaya yansıtırsakfark tamamen kapanacaktır. Şampiyonolacak kadroya sahibiz. Buna inancımtam" dedi... Cenk kendisini sürekli geliştirmekistediğini de belirterek, "Hedefimkonumumu koruma ve geliştirmek.İleride belki de Avrupa'da ülkemitemsil etmek" diye konuştu.
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