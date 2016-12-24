Şampiyonluğa inanıyorum

Cimbom'un yedek kalecisi Cenk Gönen dün basının karşısına çıktı... Oldukça iddialı ifadeler kullanan tecrübeli eldiven, "Galatasaray'ın hedefi bulunduğu tüm organizasyonlarda en üst seviyede olmak. Fark kapanıyor bu da bizim elimizde. Kalitemizi sahaya yansıtırsak fark tamamen kapanacaktır. Şampiyon olacak kadroya sahibiz. Buna inancım tam" dedi... Cenk kendisini sürekli geliştirmek istediğini de belirterek, "Hedefim konumumu koruma ve geliştirmek. İleride belki de Avrupa'da ülkemi temsil etmek" diye konuştu.