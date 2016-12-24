Preste hata yapma gerisi kolay

Pazartesi gecesi Trabzonsporile çok kritik bir lig mücadelesineçıkacak olan Fenerbahçe'ninHollandalı teknik patronu DickAdvocaat, bu önemli maçtaki stratejisinibüyük oranda belirledi.
KIR PRESİ AL MAÇI...
Son haftalarda tüm Süper Lig takımlarının kendilerine aynı taktiği benimsediğini tespit eden Advocaat, Sarı-Lacivertli futbolcuları bu konuda uyardı. Hemen her takımın kendilerine karşı maça hücum presle başladıklarını ve bu şekilde orta sahadaki pas bağlantılarını azaltarak oyundan düşürmeye çalıştıklarını söyleyen Hollandalı teknik adam, "Tüm takımlar bizekarşı hücum presle maça başlıyorve güçlerinin yettiği kadar bunuuygulamaya çalışıyor. Çabuk vedoğru paslarla orta sahayı geçmeliyiz.Çabuk ve doğru pası vermeliyiz.Bunu yaparsak presi kırarızve rakibi daha çok yorarız. İşimizde kolaylaşmış olur" dedi. Takım savunması ve disiplin anlayışından taviz vermemeleri gerektiğinin altını çizen Advocaat, "Bunu uyguladıkça ve rakibide havaya sokmadıkça rakibimizindirencini daha kolay kırarız" ifadesini kullandı.
BEKLER SIRAYLA ÇIKACAK Advocaat, savunmadaki beklerin hücuma katkısının önemli olduğunu ancak savunma güvenliğinden de taviz verilmemisi gerektiğini belirterek, "Bekler hücuma sıraylaçıkacak" dedi.
DEVRE ARASIKONDİSYONYÜKLEYECEK Fenerbahçe'nin mücadelegücünü ve koşu istatistikleriniüst seviyeyeçıkarmakisteyen DickAdvocaat içindevre arası büyükbir şans olacak. Hollandalıteknik adamındevre arasındatakıma ciddi bir lüklemeyapacağı gelen haberlerarasında.
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