Preste hata yapma gerisi kolay

Pazartesi gecesi Trabzonspor ile çok kritik bir lig mücadelesine çıkacak olan Fenerbahçe'nin Hollandalı teknik patronu Dick Advocaat, bu önemli maçtaki stratejisini büyük oranda belirledi.



KIR PRESİ AL MAÇI...

Son haftalarda tüm Süper Lig takımlarının kendilerine aynı taktiği benimsediğini tespit eden Advocaat, Sarı- Lacivertli futbolcuları bu konuda uyardı. Hemen her takımın kendilerine karşı maça hücum presle başladıklarını ve bu şekilde orta sahadaki pas bağlantılarını azaltarak oyundan düşürmeye çalıştıklarını söyleyen Hollandalı teknik adam, "Tüm takımlar bize karşı hücum presle maça başlıyor ve güçlerinin yettiği kadar bunu uygulamaya çalışıyor. Çabuk ve doğru paslarla orta sahayı geçmeliyiz. Çabuk ve doğru pası vermeliyiz. Bunu yaparsak presi kırarız ve rakibi daha çok yorarız. İşimiz de kolaylaşmış olur" dedi. Takım savunması ve disiplin anlayışından taviz vermemeleri gerektiğinin altını çizen Advocaat, "Bunu uyguladıkça ve rakibi de havaya sokmadıkça rakibimizin direncini daha kolay kırarız" ifadesini kullandı.



BEKLER SIRAYLA ÇIKACAK

Advocaat, savunmadaki beklerin hücuma katkısının önemli olduğunu ancak savunma güvenliğinden de taviz verilmemisi gerektiğini belirterek, "Bekler hücuma sırayla çıkacak" dedi.



DEVRE ARASI KONDİSYON YÜKLEYECEK

Fenerbahçe'nin mücadele gücünü ve koşu istatistiklerini üst seviyeye çıkarmak isteyen Dick Advocaat için devre arası büyük bir şans olacak. Hollandalı teknik adamın devre arasında takıma ciddi bir lükleme yapacağı gelen haberler arasında.