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Kartal yeni bir başlangıç istiyor

Geçen hafta Kasımpaşa karşısında ilk mağlubiyetini alan Beşiktşa, bugün Gaziantepspor’u konuk ediyor. Kartal ilk devrenin son maçında 3 puan alarak yaalrarını sarmayı hedefliyor

Kartal yeni bir başlangıç istiyor
Beşiktaş bugün Gaziantepspor'u ağırlıyor... Kasımpaşa karşısında ligdeki ilk yenilgiyi alan Siyah-Beyazlı takım Vodafone Arena'da saat 19.00'da Gaziantepspor'u konuk edecek. Maçı Serkan Çınar yönetecek.

ADANA-BAŞAKŞEHİR
'ta cezalı Adriano forma giyemeyecek. Ligdeki diğer maçta ise saat 16.00'da Adanaspor, Başakşehir'i konuk edecek.
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  • 24 Aralık 2016, Cumartesi
  • Gazete
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