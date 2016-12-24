Galatasaray Odeabank Kulübünden alınan bilgiye göre disiplinsiz davranışları nedeniyle bir dönem kadro dışı bırakılan ve daha sonra affedilen 31 yaşındaki Justin Dentmon'un sözleşmesi, karşılıklı olarak feshedildi.

Dentmon, sosyal medyadan yaptığı açıklamada, Galatasaray ile yollarını ayırdığını ve sezonu Çin'de tamamlayacağını bildirdi.