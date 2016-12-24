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'un sözleşmesi feshedildi

Erkek Basketbol Takımı'nda ABD'li oyun kurucu ile yollar ayrıldı.

G.Saray yıldız oyuncuyla yollarını ayırdı

Kulübünden alınan bilgiye göre disiplinsiz davranışları nedeniyle bir dönem kadro dışı bırakılan ve daha sonra affedilen 31 yaşındaki 'un sözleşmesi, karşılıklı olarak feshedildi.

Dentmon, sosyal medyadan yaptığı açıklamada, Galatasaray ile yollarını ayırdığını ve sezonu Çin'de tamamlayacağını bildirdi.
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  • 24 Aralık 2016, Cumartesi 19:51
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