Hedefimiz liderlikti planımız tutmadı

Osmanlı ve Tuzla maçlarında sergilenen kötü futbol nedeniyle birkez daha eleştiri oklarının hedefinde olan Jan Riekerink basın toplantısı düzenledi. Sezon başında çizdikleri hedefe ulaşamadıklarını söyleyen Hollandalı hoca, "Başakşehir beklenenin üstünde harika bir performans gösterdi. Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin bize rakip olacaklarını biliyorduk. Avrupa mücadelelerini de hesaplamıştık. Birinci ya da daha yakın olmayı hedefliyorduk. Kötü değiliz ama daha iyi olabilirdi" ifadesini kullandı.



ÇOK İYİ BİR REAKSİYON VERDİK

15 haftalık performanslarını değerlendiren Riekerink, "Sezona çok iyi başladık sonra kötü döneme girdik. Takım tekrar toparlanıp 3 galibiyet aldı. Bu süreç bizim aynamız oldu. İşler iyiyken bazı şeyleri yapmak kolaydır. İşler kötüyken reaksiyon verip ayağa kalkmanız önemli" dedi.



TRANSFER İSTİYORUM AMA...

Riekerink, "Sezona 6 stoperle başladık. Şimdi 2 stoperle kaldık. Bu sene finansal kısıtlamalarımız var. Eğer bu durum içerisinde kalmayı başarırsak defansa takviye yapmak istiyoruz" dedi.



Fotoğraf: Raşit ATEŞ



