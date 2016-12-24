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Eto’o için yeni pazarlık

Yönetimi sezon başında alamadığı Eto’o için yeni bir teklifte bulundu. Antalyaspor’un Siyah-Beyazlılar’dan Kerim Frei ve Ömer’i istediği öne sürüldü

Eto’o için yeni pazarlık
Beşiktaş Eto'o'nun peşini bırakmıyor... Sezon öncesi Kamerunlu yıldız için Antalyaspor'la yoğun pazarlıklar yapan ancak yıldız oyuncuyu renklerine bağlamayı başaramayan Siyah- Beyazlı yönetim yeni bir girişimde bulundu. lı yöneticilerin Antalyaspor Başkanı Ali Şafak Öztürk'le Eto'o'nun durumunu görüştüğü ortaya çıktı. Beşiktaş Eto'o'yu sezon sonuna kadar kiralamak isterken Antalyaspor bu oyuncuyu bonservisiyle vermeyi planlıyor. Başkan Öztürk'ün Beşiktaş'tan 2 oyuncu üzerinde durduğu da öne sürüldü.

BEŞİKTAŞ ŞARTLARI ZORLAYACAK
Antalyaspor Başkanı Ali Şafak Öztürk'ün Beşiktaş'tan Eto'o'ya karşılık bir miktar parayla Kerim Frei ve Ömer Şişmanoğlu'nu istediği iddia edildi. Eto'o'yu Trabzonspor'un da istemesi Beşiktaş'ı düşündürürken yönetimin Eto'o için şartları sonuna kadar zorlamaya kararlı olduğu öğrenildi.

BEŞİKTAŞ'I ÇOK İSTİYOR
Antalyaspor'da takımın en önemli kozu olan 'nun Beşiktaş'ı çok istediği ortaya çıktı. Yönetimin Kamerunlu star için her şartı zorlamaya kararlı olduğu öne sürüldü.
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  • 24 Aralık 2016, Cumartesi
  • Gazete
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