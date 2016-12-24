Eto’o için yeni pazarlık

Beşiktaş Eto'o'nun peşini bırakmıyor... Sezon öncesi Kamerunlu yıldız için Antalyaspor'la yoğun pazarlıklar yapan ancak yıldız oyuncuyu renklerine bağlamayı başaramayan Siyah-Beyazlı yönetim yeni bir girişimde bulundu. Beşiktaşlı yöneticilerin Antalyaspor Başkanı Ali ŞafakÖztürk'le Eto'o'nun durumunu görüştüğü ortaya çıktı. Beşiktaş Eto'o'yu sezon sonuna kadar kiralamak isterken Antalyaspor bu oyuncuyu bonservisiyle vermeyi planlıyor. Başkan Öztürk'ün Beşiktaş'tan 2 oyuncu üzerinde durduğu da öne sürüldü.
BEŞİKTAŞ ŞARTLARI ZORLAYACAK Antalyaspor BaşkanıAli Şafak Öztürk'ünBeşiktaş'tan Eto'o'ya karşılıkbir miktar paraylaKerim Frei ve Ömer Şişmanoğlu'nuistediği iddiaedildi. Eto'o'yu Trabzonspor'unda istemesi Beşiktaş'ıdüşündürürkenyönetimin Eto'o için şartlarısonuna kadar zorlamayakararlı olduğu öğrenildi.
BEŞİKTAŞ'IÇOK İSTİYOR
Antalyaspor'da takımın en önemli kozu olan Eto'o'nun Beşiktaş'ı çok istediği ortaya çıktı. Yönetimin Kamerunlu star için her şartı zorlamaya kararlı olduğu öne sürüldü.
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