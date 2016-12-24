Emenike’de Rus umudu

Fenerbahçe Teknik Direktörü Dick Advocaat'ın 10 numara dışında takıma bir de santrfor transferini istediği belirtilirken, kadro dışı bırakılan Emmanuel Emenike için de bir takım gelişmelerin olduğu ifade edildi. UEFA ile yapılan mali anlaşma gereği Fenerbahçe'nin oyuncu satın alması için oyuncu satması gerekiyor. Emenike'den gelecek gelirle de transferin yapılması kolaylaşacak. Aksi halde yine kiralama yoluna gidilecek. Kadro dışı bırakılan bir diğer isim olan Van der Wiel'in satış rakamının düşük kalabileceği bu yüzden başka takıma kiralama yoluna gidilebileceği belirtiliyor.