Emenike’de Rus umudu

Fenerbahçe Teknik Direktörü Dick Advocaat'ın10 numara dışında takıma bir de santrfortransferini istediği belirtilirken, kadro dışı bırakılan EmmanuelEmenike için de bir takım gelişmelerin olduğuifade edildi. UEFA ile yapılan mali anlaşma gereği Fenerbahçe'ninoyuncu satın alması için oyuncu satmasıgerekiyor. Emenike'den gelecek gelirle de transferinyapılması kolaylaşacak. Aksi halde yine kiralama yolunagidilecek. Kadro dışı bırakılan bir diğer isimolan Van der Wiel'in satış rakamının düşükkalabileceği bu yüzden başka takıma kiralamayoluna gidilebileceği belirtiliyor.
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