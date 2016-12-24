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’de Rus umudu

Kadro dışı bırakılan ’ye bazı Rus takımlarının yakın iligsi olduğu ve eğer satışı gerçekleşirse yeni transferler için kaynak ortaya çıkacağı bildirildi

Emenike’de Rus umudu
Fenerbahçe Teknik Direktörü Dick Advocaat'ın 10 numara dışında takıma bir de santrfor transferini istediği belirtilirken, kadro dışı bırakılan Emmanuel Emenike için de bir takım gelişmelerin olduğu ifade edildi. UEFA ile yapılan mali anlaşma gereği Fenerbahçe'nin oyuncu satın alması için oyuncu satması gerekiyor. Emenike'den gelecek gelirle de transferin yapılması kolaylaşacak. Aksi halde yine kiralama yoluna gidilecek. Kadro dışı bırakılan bir diğer isim olan Van der Wiel'in satış rakamının düşük kalabileceği bu yüzden başka takıma kiralama yoluna gidilebileceği belirtiliyor.
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  • 24 Aralık 2016, Cumartesi
  • Gazete
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