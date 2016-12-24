Eduardo Vargas için Celta da devrede!

İsmi bir süredir Galatasaray'la anılan Hoffenheim'ın forveti Eduardo Vargas'la ilgili İspanyol basınından önemli bir iddia geldi... Gazetelere göre Şilili yıldızın transferi konusunda Celta Vigo da girişimlere başladı. Bu haber Cimbom'da canları sıktı.