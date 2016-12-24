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Brezilyalı ’ya kancası

Burak Yılmaz’ın takımı Beijing Guoan Fener’in golcüsünü

Brezilyalı Fernandao’ya Çin kancası
Fenerbahçe'de son maçlarda gösterdiği performansla yavaş yavaş eski formuna yaklaşan 'yu 'in Beijing Guoan takımı transfer etmek istiyor. Burak Yılmaz'ın da formasını giydiği Çin kulübünün önümüzdeki günlerde İstanbul'a geleceği öğrenildi. Fenerbahçe Yönetimi'nin Fernandao için çok iyi bir teklif gelmesi halinde transfer onay vereceği belirlendi. Eğer Sarı-Lacivertli yönetim Brezilyalı yıldızı iyi bir rakama satarsa forvet bölgesine kaliteli bir oyuncu alacak. Fernandao'yu Bursaspor'un da istediği bildirildi.
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  • 24 Aralık 2016, Cumartesi
  • Gazete
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