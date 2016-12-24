Beck'ten Alman basınına tokat gibi cevap

Beşiktaş 'ın sağ beki Andreas Beck , Alman dergisi Kicker'a röportaj verdi. Başarılı sağ bek, Türkiye'de yaşanan terör olayları ile ilgili 'Türkiye'de durmamak, teröre teslim olmaktır" dedi ve Türk halkına destek olduğunu vurguladı.#Sayfa#Beck, "Ülkedeki durumu nasıl değerlendiriyorsun?" şeklindeki soruyu yanıtlarken şu ifadeleri kullandı: "Ne yazık ki kötü görüntüler ortaya çıkıyor. Ama insanlar her şeye rağmen yaşamaya devam ediyorlar. Alternatif ne olabilirdi? Türkiye'de durmamak mı? O zaman teröre teslim olmak demektir. Teröre prim verilmemeli."

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"Bu zamanlarda futbola konsantre olabiliyor musunuz?" sorusuna ise "Tabii ki.. Biz bu konulardan takım içinde epey bahsediyoruz. Ancak hiçbir şey şans eseri değil. 'Hey başaracağımız başka bir şey var ve taraftarlarımıza biraz daha zevk verelim' düşüncesiyle enerjiye sahip oluyoruz. Onları mutlu etmek istiyoruz" sözleri ile cevap verdi.

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İşte röportajdan öne çıkan diğer soru ve cevaplar:

BEŞİKTAŞ'TA HEDEFLER NEDİR?

"Yeniden şampiyon olmak istiyoruz. Bu yıl özellikle daha heyecan verici. Ancak yarışta çok iyiyiz. Başakşehir oldukça şaşırtıcı gibi görünüyor ama öyle değil. Son iki sezonda dördüncü oldular ve oldukça iyi yapılmış deneyimli bir ekip"

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GEÇEN HAFTA KASIMPAŞA'YA YENİLDİNİZ

"Real Madrid, Hoffenheim gibi kulüplerle birlikte yenilmeyen ekiplerdendik. Ancak elbet kulüpler yenilebilir."

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GÖKHAN GÖNÜL İLE DEĞİŞEREK OYNUYORSUNUZ...

"Elbette her zaman oynamak isterim. Hocamız sezon başında rotasyon yapacağını duyurmuştu. Benim için alışılmadık bir durum ama yine de iyiyim. Hala çok maç var ve Şampiyonlar Ligi'nde 6 maçta ilk 11'de yer aldım."