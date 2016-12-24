Başkan Usta el sıkıştı Serdar tamam!

Süper Lig'in 2. yarısına eksiklerini tamamlayarak girmek isteyen Trabzonspor'da transfer çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor. Rusya'da temaslarda bulunan Bordo-Mavili kulübün başkanı Muharrem Usta'nın savunma oyuncusu Serdar Taşçı ile anlaşma sağladığı kulübü Spartak Moskova ile de anlaşma aşamasına geldiği belirtildi. Yaklaşık 2 yıldır Trabzonspor'un gündeminde olan Serdar Taşçı'yı teknik patron Ersun Yanal'ın da çok istediği ifade edildi.



POPOV'DA SIKINTI VAR...

Spartak Moskova'da forma giyen ve daha önce de Gaziantepspor'da oynayan Ivelin Popov'un ise ülke gündemini öne sürerek sorun çıkardığı Başkan Ustan'nın bu futbolcuyu ikna etmek için çaba sarfettiği de gelen haberler sarasında.