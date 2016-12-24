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Avni Aker’e zaferle veda edecegiz

Başarılı kaleci Avni Aker’de son maçlarına çıkacaklarını ifade ederek, “F.Bahçe’yi bu stattan puansız göndereceğiz” dedi

Avni Aker’e zaferle veda edecegiz
Trabzonspor'un kaptanı Onur Kıvrak, F.Bahçe karşısında kazanmaktan başka birşeyi düşünmediklerini söyledi. Bordo- Mavili takımın başarılı kaptanı ligde en kritik maçlarından birine çıkacaklarını ifade ederek, "Bu sezon lige iyi bir başlangıç yapamadığımız doğru. Ancak ligde hiçbir zaman havlu atmadık. Bir havaya ihtiyacımız var. Bunu ilk devrenin son maçı olan Fenerbahçe karşısında yakalayabiliriz. Bu sezon Galatasarayİstanbul'da yendik. Fenerbahçe'yi de Avni Aker'de yenmememiz için bir neden görmüyorum" dedi. Onur, Avni Aker Stadı'nda son maçı oynayacak olmalarının nedeniyle bir burukluk yaşadıklarını söyledi.

FENERBAHÇE MAÇI KESKiN BiR ViRAJ
Ligde çok puan kaybı yaşadıklarının altını çizen Kıvrak, "2. devre her şey bizim için çok farklı olacak. Ancak önce F.Bahçe maçını kayıpsız geçmeliyiz. Bizim için dönüm noktası" dedi. F.Bahçe ile aralarındaki gerginliğin artık son bulması gerektiğini vurgulayan Bordo-Mavili file bekçisi, "Bu maçın sonucundan daha çok centilmence geçmesi önemli. Futbol sahalarında dostluk skordan daha önemli" diye konuştu.
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  • 24 Aralık 2016, Cumartesi
  • Gazete
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