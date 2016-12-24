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Antalya en az 5 oyuncu alacak

Rıza Çalımbay, “Devre arası Antalya en az 5 oyuncu alacak” dedi

Antalya en az 5 oyuncu alacak
Antalyaspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay transfer yapmaları gerektiğini söyledi. Tecrübeli hoca, " Devre arası transfer yapmak çok zor olur. Bir oynayan oyuncunun maliyeti yüksek ama onu almaya çalışıyoruz" dedi.

2 OYUNCU DİREKT ALINACAK
Çalımbay, "3 tane yüzde yüz kiralık olabilir. İki tanesi direkt alınacak. Yerli oyuncu sıkıntımız var. En az 5 transfer yapacağız" dedi.
  • 24 Aralık 2016, Cumartesi
  • Gazete
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