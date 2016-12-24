Antalya en az 5 oyuncu alacak

Antalyaspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay transfer yapmaları gerektiğini söyledi. Tecrübeli hoca, " Devre arası transfer yapmak çok zor olur. Bir oynayan oyuncunun maliyeti yüksek ama onu almaya çalışıyoruz" dedi.



2 OYUNCU DİREKT ALINACAK

Çalımbay, "3 tane yüzde yüz kiralık olabilir. İki tanesi direkt alınacak. Yerli oyuncu sıkıntımız var. En az 5 transfer yapacağız" dedi.