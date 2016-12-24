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Adana’da yeni hoca

Adana’da yeni hoca Levent Şahin
Adanaspor' da teknik direktörlük koltuğuna Fatih Terim'in yardımcısı Levent Şahin getirildi. Şahin'in milli takımdaki görevine devam edeceği öğrenildi. Adanaspor'un yeni teknik direktörü Levent Şahin'in bu hafta takımın başında sahaya çıkacağı öğrenildi.
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  • 24 Aralık 2016, Cumartesi
  • Gazete
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