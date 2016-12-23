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Trabzon-F.Bahçe maçı Palabıyık’ın

Trabzon-F.Bahçe maçı Palabıyık’ın
Süper Lig'de 16. haftanın hakemleri dün açıklandı. Pazartesi günün oynanacak olan Trabzonspor-Fenerbahçe maçını Ali Palabıyık yönetecek. Beşiktaş-Gaziantepspor maçına Serkan Çınar, Galatasaray-Aytemiz Alanya maçına ise Halis Özkayha atandı.
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  • 23 Aralık 2016, Cuma
  • Gazete
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