Sağduyu çağrısı

Maçın ardından açıklamalarda bulunan TrabzonsporTeknik DirektörüErsun Yanal, "Çok fazlakaybımız şehidimiz var.Futbolun dilinde barışve kardeşliğe el uzatalım.Oynayacağımız Fenerbahçeya da rakibimizkim olursa olsun bu kardeşliğisürdürelim. Birbirimiziçukura düşürmeye, tuzakkurmaya, hile yapmayagerek yok. Gün birlikgünüdür" diye konuştu. Ersun Yanal, tribünleri de provokasyonlardan uzak kalmaya çağırdı.
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