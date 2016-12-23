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Sağduyu çağrısı

Sağduyu çağrısı
Maçın ardından açıklamalarda bulunan Trabzonspor Teknik Direktörü Ersun Yanal, "Çok fazla kaybımız şehidimiz var. Futbolun dilinde barış ve kardeşliğe el uzatalım. Oynayacağımız Fenerbahçe ya da rakibimiz kim olursa olsun bu kardeşliği sürdürelim. Birbirimizi çukura düşürmeye, tuzak kurmaya, hile yapmaya gerek yok. Gün birlik günüdür" diye konuştu. Ersun Yanal, tribünleri de provokasyonlardan uzak kalmaya çağırdı.
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  • 23 Aralık 2016, Cuma
  • Gazete
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