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Q7’ye 2+1 yıllık sözleşme

Q7’ye 2+1 yıllık sözleşme
Metin Albayrak'tan Quaresma müjdesi... Beşiktaş Basın Sözcüsü, Portekizli star ile 2+1 yıllık sözleşme imzalayacaklarını söyledi. Albayrak, "Quaresma ile ilgili sözleşme uzatılması konusunda geldiğimiz nokta çok önemli. Taraftara yeni yıl müjdesi olarak bunu verebiliriz. İnşallah Quaresma ile yılbaşı tatil dönüşü 2+1 yıllık sözleşme imzalamayı planlıyoruz. Quaresma Beşiktaş'a gönülden bağlı" dedi.
  • 23 Aralık 2016, Cuma
  • Gazete
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