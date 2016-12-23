Q7’ye 2+1 yıllık sözleşme

Metin Albayrak'tan Quaresma müjdesi... Beşiktaş Basın Sözcüsü, Portekizli star ile 2+1 yıllık sözleşme imzalayacaklarını söyledi. Albayrak, "Quaresma ile ilgili sözleşme uzatılması konusunda geldiğimiz nokta çok önemli. Taraftara yeni yıl müjdesi olarak bunu verebiliriz. İnşallah Quaresma ile yılbaşı tatil dönüşü 2+1 yıllık sözleşme imzalamayı planlıyoruz. Quaresma Beşiktaş'a gönülden bağlı" dedi.