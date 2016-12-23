Kupada Fırtına esti

Ziraat Türkiye Kupası H Grubu'nda dün oyanan maçta Trabzonspor, Kızılcabölük'ü 5-0 mağlup ederek, grubunda ilk galibiyetini elde etti.



YAĞMUR GİBİ GOLLER

Trabzonspor ilk dakikalardan itibaren rakibi önünde etkisini gösterdi. 10. dakikada Yusuf'un ortasında Mustafa Yumlu'un kafa vuruşuyla öne geçen Trabzonspor, 30'da Güray, 35'te Abdülkadir'in golleriyle ilk yarıyı 3-0 önde tamamladı. Karşılaşmanın 2. yarısında da Trabzonspor'un üstünlüğü vardı. 61'de Bero'ya yapılan müdahale sonrasınnda kazanılan penaltıyı Yusuf gole çevirdi ve farkı 4'e çıkarttı. 85'te ise Okay'ın asistinde yine ortaya çıkan Yusuf Yazıcı ceza yayının üzerinden yaptığı sert vuruşla maçın skorunu ilan etti: 5-0. Puanını 4'e yüsleten Trabzonspor bu galibiyetle gruptan çıkma iddiasını arttırmış oldu.

