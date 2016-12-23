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Geri sayım başladı imzaya kaldı

F.Bahçe’nin Milan ile anlaştığı evlenecek olan ’nın ise yeni yılın ilk günlerinde imza atacağı belirtildi

Geri sayım başladı Sosa imzaya kaldı
Fenerbahçe'de Alex'in gidişinden sonra eksikliği bir türlü giderilemeyen 10 numaralı oyuncu arayışlarında sona gelindi. Fiyat artırımına giden Fenerbahçe'nin Milan ile büyük oranda anlaştığı Jose Sosa'nın da Sarı-Lacivertli kulübe prensipte evet dediği öğrenildi.

PÜRÜZLER KALKIYOR
28 Aralık'ta ülkesi Arjantin'de evlenecek olan Sosa'nın kısa bir balayının ardından İstanbul'a gelip Sarı-Laciventli kulübe imza atacağı ifade ediliyor. Fenerbahçe bu transfer için Milan'a yarım sezon için 1.5 milyon Euro kiralama bedeli ödeyecek.
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  • 23 Aralık 2016, Cuma
  • Gazete
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