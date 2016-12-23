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'cü futbolcular hakkındaki iddianame kabul edildi

İstanbul 23. Ağır Ceza Mahkemesi,'nün "futbol yapılanmasına" yönelik soruşturmada, eski futbolcular , ve hakkında hazırlanan iddianameyi kabul etti.

FETÖcü futbolcuların cezaları belli oldu

İstanbul 23. Ağır Ceza Mahkemesi, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (/PDY) "futbol yapılanması"na yönelik soruşturma kapsamında, eski futbolcular , ve hakkında "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 7,5 yıldan 15'er yıla kadar hapis cezası istemiyle hazırlanan iddianameyi kabul ederek, ilk duruşmanın 14 Şubat'ta yapılmasına hükmetti.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu savcılarından Mehmet Şenay Baygın tarafından Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) "futbol yapılanması"na yönelik soruşturma kapsamında hazırlanan ve mahkemeye gönderilen 92 sayfalık iddianame üzerindeki inceleme işlemi tamamlandı.

İddianamenin kabulüne karar veren İstanbul 23. Ağır Ceza Mahkemesi, tutuklu sanık İsmail Demiriz'in bu halinin devamına, hakkında yakalama kararı bulunan Arif Erdem'in infazının beklenilmesine karar verdi.

Heyet, ilk duruşmanın 14 Şubat'ta Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayında yapılmasını kararlaştırdı.
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  • 23 Aralık 2016, Cuma 15:46
YORUMLAR 6 yorum yapıldı

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birsu birsu

baş fetöcü hakan şükür bunları fetö ye soktu, kendi kaçtı cezayı bu aptallar çekecek!

Aynı Görüşte misiniz?
evet2
hayır0
cevapla 23.12.2016 23:11
ali ali

vatan haini damgasını yiyeceğime kendimi öldürürüm

Aynı Görüşte misiniz?
evet3
hayır1
cevapla 23.12.2016 20:00
BERKAN BERKAN

FUTBOLCU DEĞİL TERÖRİST

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evet3
hayır0
cevapla 23.12.2016 19:59
emre emre

türkiyenin vatan hainleri

Aynı Görüşte misiniz?
evet2
hayır0
cevapla 23.12.2016 19:59
Realist Realist

Hadi Arif, işte şimdi "ceza alanına" girdin, şimdi de kendini yalandan yerlere at, bakalım yine penaltı alabilecek misin FETOŞİST sahtekar!!!!

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evet6
hayır0
cevapla 23.12.2016 16:12
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