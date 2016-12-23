İstanbul 23. Ağır Ceza Mahkemesi, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) "futbol yapılanması"na yönelik soruşturma kapsamında, eski futbolcular İsmail Demiriz, Arif Erdem ve Uğur Tütüneker hakkında "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 7,5 yıldan 15'er yıla kadar hapis cezası istemiyle hazırlanan iddianameyi kabul ederek, ilk duruşmanın 14 Şubat'ta yapılmasına hükmetti.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu savcılarından Mehmet Şenay Baygın tarafından Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) "futbol yapılanması"na yönelik soruşturma kapsamında hazırlanan ve mahkemeye gönderilen 92 sayfalık iddianame üzerindeki inceleme işlemi tamamlandı.

İddianamenin kabulüne karar veren İstanbul 23. Ağır Ceza Mahkemesi, tutuklu sanık İsmail Demiriz'in bu halinin devamına, hakkında yakalama kararı bulunan Arif Erdem'in infazının beklenilmesine karar verdi.

Heyet, ilk duruşmanın 14 Şubat'ta Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayında yapılmasını kararlaştırdı.