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Eleştiri okları ’te!

Ciddiyetten uzak oyun, birkez daha takım içindeki disiplin sorununu gözler önüne serdi. Hedefte yine var

Eleştiri okları Riekerink’te!
Ziraat Türkiye Kupası'nda 2. Lig takımı Tuzlaspor önünde çok kötü bir futbol sergileyen ve son dakikadaki penaltı golüyle kazanabilen Galatasaray'da Riekerink'e büyük tepki var.

4 AY OLDU, İYİ FUTBOL YOK
Sarı-Kırmızılılar'ın özellikle saha içindeki vurdumduymaz tavırları, takım içindeki disiplin sorununu birkez daha gözler önüne serdi. Sezonun başlamasının üzerinden 4 ay geçmesine rağmen henüz Galatasaray'a iyi ve organize bir futbol oynatamayan Hollandalı hocaya yönetim içinden de sert eleştiriler yapılıyor.

MECBUREN DEVAM DİYOR
Yaşanan ekonomik kriz nedeniyle operasyon fikrine sıcak bakmayan Başkan Dursun Özbek 'mecburen' Riekerink'le yola devam ediyor. Fakat Özbek'in yapılan eleştirilere kulağını daha fazla kapayamayacağı kulislerde konuşuluyor.

TARAFTARLAR ONDAN UMUDUNU KESTİ
Sezon başında " Bey Diyeceksiniz" sloganıyla Hollandalı teknik adama büyük destek veren Galatasaraylı taraftarlar artık umudunu kesmiş durumda. Riekerink artık sosyal medyada çok ağır bir şekilde eleştiriliyor.
Etiketler:
  • 23 Aralık 2016, Cuma
  • Gazete
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