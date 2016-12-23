Eleştiri okları Riekerink’te!

Ziraat Türkiye Kupası'nda 2. Ligtakımı Tuzlaspor önünde çok kötü birfutbol sergileyen ve son dakikadaki penaltıgolüyle kazanabilen Galatasaray'da Riekerink'ebüyük tepki var.
4 AY OLDU, İYİ FUTBOL YOK Sarı-Kırmızılılar'ın özellikle saha içindeki vurdumduymaz tavırları, takım içindeki disiplin sorununu birkez daha gözler önüne serdi. Sezonun başlamasının üzerinden 4 ay geçmesine rağmen henüz Galatasaray'a iyi ve organize bir futbol oynatamayan Hollandalı hocaya yönetim içinden de sert eleştiriler yapılıyor.
MECBUREN DEVAM DİYOR
Yaşanan ekonomik kriz nedeniyle operasyon fikrine sıcak bakmayan Başkan DursunÖzbek 'mecburen' Riekerink'le yola devam ediyor. Fakat Özbek'in yapılan eleştirilere kulağını daha fazla kapayamayacağı kulislerde konuşuluyor.
TARAFTARLAR ONDANUMUDUNU KESTİ
Sezon başında "Riekerink Bey Diyeceksiniz" sloganıyla Hollandalı teknik adama büyük destek veren Galatasaraylı taraftarlar artık umudunu kesmiş durumda. Riekerink artık sosyal medyada çok ağır bir şekilde eleştiriliyor.
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