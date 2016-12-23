Efes son çeyrekte coştu

EFES'İN 7 GALİBİYETİ OLDU
İlk periyodu 18-16 önde tamamlayan Galatasaray, Diebler ve Sinan Güler'in sayılarıyla ikinci çeyreğin sonuna doğru farkı çift haneli sayılara çıkararak skoru 38-27'e getirdi. Fakat Sarı-Kırmızılılar üst üste çok basit hatalar yapınca devre sonunda fark 6'ya indi: 44-38. 3. çeyrekte Brandon Paul ve Thomas'ın sayılarıyla oyuna tutunan Anadolu Efes, Honeycutt'ın üçlüğü ile periyodu 60-58 önde tamamladı. Konuk takım son 10 dakikada ise adeta fırtına gibi esti. Müthiş bir seri yakalayan Efes, farkı çift hanelere çıkararak 74-60 yaptı ve maçı rahat bir tempoda kazandı. Bu sonuçla Lacivert-Beyazlılar galibiyet sayısını 7'ye çıkardı, G.Saray ise 10. mağlubiyetini aldı.
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