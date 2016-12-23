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Efes son çeyrekte coştu

Galatasaray Odeabank karşısında üç periyot geride oynayan, bir ara 11 sayı geriye düşen son çeyrekteki performansıyla kazanmayı başardı...

Efes son çeyrekte coştu
THY Euroleague'deki Türk derbisinde Anadolu Efes güldü... Lacivert-Beyazlılar, Galatasaray Odeabank'ı deplasmanda 86-76 yendi.

EFES'İN 7 GALİBİYETİ OLDU
İlk periyodu 18-16 önde tamamlayan Galatasaray, Diebler ve Sinan Güler'in sayılarıyla ikinci çeyreğin sonuna doğru farkı çift haneli sayılara çıkararak skoru 38-27'e getirdi. Fakat Sarı-Kırmızılılar üst üste çok basit hatalar yapınca devre sonunda fark 6'ya indi: 44-38. 3. çeyrekte Brandon Paul ve Thomas'ın sayılarıyla oyuna tutunan , Honeycutt'ın üçlüğü ile periyodu 60-58 önde tamamladı. Konuk takım son 10 dakikada ise adeta fırtına gibi esti. Müthiş bir seri yakalayan Efes, farkı çift hanelere çıkararak 74-60 yaptı ve maçı rahat bir tempoda kazandı. Bu sonuçla Lacivert-Beyazlılar galibiyet sayısını 7'ye çıkardı, G.Saray ise 10. mağlubiyetini aldı.
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  • 23 Aralık 2016, Cuma
  • Gazete
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