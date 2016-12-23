Yol Durumu
  1. Eleştiri okları Riekerink’te!

Çok iddialı geldi ama ocakta yolcu gibi!

Porto’dan büyük umutlarla kiralanan ’nin geri gönderilmesi gündemde

Çok iddialı geldi ama ocakta yolcu gibi!
Sezon başında Porto'dan uzun uğraşlar sonunda kiralanan Josue performansıyla büyük hayal kırıklığı yaratmış durumda... Riekerink'in genellikle kupa maçlarında görev verdiği Brezilyalı futbolcunun son olarak Tuzlaspor önündeki kötü futbolu bardağı taşırmış durumda... Yönetimin Porto kulübüyle temasa geçerek Josue'nin devre arasında geri gönderilmesi konusunda fikir alışverişinde bulunacağı öğrenildi.
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  • 23 Aralık 2016, Cuma
  • Gazete
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