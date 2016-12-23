9 kişi kalan Timsah Aydın’da yıkıldı

Ziraat Türkiye Kupası'nda Bursaspor G Grubu'ndaki 3. maçında deplasmanda Aydınspor'a 1-0 mağlup oldu. Evsahibi takım 17'de Reşo ile 1-0 öne geçti. Bursaspor'da John 44'te kırmızı kart gördü. Timsah'da Merter 57'de sakatlandı ve dışarı çıktı. O dakikada Bursa oyuncu değiştirme hakkını kullandığı için maça 9 kişiyle devam etti. Aydınspor maçı 1-0 galip bitirdi.