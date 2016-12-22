Yıldızlar teröre karşı sahaya çıktı

Cumhurbaşkanlığının himayesinde, Türkiye Futbol Federasyonu, Kulüpler Birliği Vakfı ve Türkiye Futbol Direktörü Fatih Terim'in koordinasyonunda yapılan maçta elde edilen tribün gelirleri, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı aracılığıyla terör saldırılarında şehit ve gazi olanların ailelerine bağışlanacak.



Saat 20.00'da başlayan ve 30'ar dakikadan 2 devre şeklinde oynanan karşılaşmayı Yerli Yıldızlar 4-3 kazandı. Yerliler karmasının gollerini Emre (P, 23'), Selçuk Şahin (37'), Mehmet Akyüz (51') ve Selçuk İnan (43' ) kaydetti. Yabancı yıldızlarda Çaykur Rizespor'un Kameunlu forveti Kweuke 2 gol atarken diğer golü Fenerbahçe'nin Brezilyalı oyuncusu Josef de Souza kaydetti.



SÜPER LİG KULÜPLERİNDEN 5 MİLYON LİRA

Spor Toto Süper Lig'de yer alan 18 kulüp, şehit aileleri için toplam 5 milyon lira bağış yaptı. Kulüpler Birliği Vakfı Başkanı Göksel Gümüşdağ, vakfın sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Kulüpler Birliğine üye 18 kulüp, şehit ailelerine 5 milyon lira bağışladı. Şimdi sıra büyük şirketlerimizde. Minnettarız." ifadelerini kullandı.



DEV TÜRK BAYRAĞI AÇILDI

Vodafone Arena'da açılan dev Türk bayrağı açıldı. Doğu Tribünü'nde açılan Türk bayrağının üzerinde resmedilen stadın üstünde Genelkurmay Başkanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğünün logosu bulundu. Sol üst kısmında Cumhurbaşkanlığı forsunun yer aldığı bayrağın üzerinde ise "Devlet Millet El Ele Hep Beraber Tribüne" yazısına yer verildi



SÜPER LİG'DEN YOĞUN KATILIM

Spor Toto Süper Lig'in 18 takımından toplam 41 futbolcu, yardım maçında forma giydi. Bütün Süper Lig takımlarının futbolcu gönderdiği organizasyonda, 21 Türk, 18 de yabancı futbolcu yer aldı. Çin'in Beijing Guoan takımında oynayan milli futbolcu Burak Yılmaz, maçta forma giymemesine rağmen organizasyona katıldı. "Şehitlere Saygı Maçı"nda yerli futbolcular kırmızı, yabancı oyuncular da beyaz renkli formayla mücadele etti.



FUTBOLCULAR, POLİS ÜNİFORMALI ÇOCUKLARLA SAHAYA ÇIKTI

Futbolcular, maçtan önceki seremoniye polis üniformalı çocuklarla çıktı. Organizasyona katılan bütün futbolcular, seremoniye çocuklarla birlikte katıldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da seremonide, bakanlar,



yöneticiler, teknik direktörler, futbolcular ve polislerle birlikte poz verdi. Seremonide yer alan çocuklar daha sonra protokol tribününde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yanına giderek Erdoğan, fotoğraf çektirdi.



MAÇI CÜNEYT ÇAKIR YÖNETTİ

"Şehitlere Saygı Maçı"nı FIFA kokartlı hakem Cüneyt Çakır yönetti. Türkiye'nin uluslararası arenada en kariyerli hakemi Çakır, bu önemli gecede düdük çalarak organizasyona destek oldu. Çakır'ın yardımcılıklarını Tarık Ongun, Bahattin Duran, dördüncü hakemliğini ise Hüseyin Göçek yaptı.





















