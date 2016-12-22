Yeğeni de yönetici oldu!

Kardeşi Mehmet Özbek’i futbolun başına getiren Galatasaray Başaknı Dursun Özbek’le ilgili yeni bir iddia gündemde... Mehmet Özbek’in oğlu Serhat Özbek’in e-spor takımına yönetici yapıldığı öne sürülüyor
Kardeşi Mehmet Özbek'i futbolun başına getiren Galatasaray Başaknı Dursun Özbek'le ilgili yeni bir iddia gündemde... Mehmet Özbek'in oğlu Serhat Özbek'in e-spor takımına yönetici yapıldığı öne sürülüyor
TARAFTARLAR iSYAN BAYRAĞI AÇTI Başkan Dursun Özbek'in yeğeni Serhat Özbek'le ilgili iddialar sosyal medyayı karıştırtı. Dursun Özbek'i kulübü aile şirketine çevirmekle suçlayan taraftarlar, "Özbek Sarayı mı bu?" ifadesini kullandı.
kalan karakter 1000
Bizim başkandan bi halt olmaz seçtiği T.Direktörden belli değilmi GS'ya iyi bir başkan gelmeyecekmi gelirde Liseliler Müsaade ederse
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.