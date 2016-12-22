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Yeğeni de yönetici oldu!

Kardeşi ’i futbolun başına getiren Galatasaray Başaknı ’le ilgili yeni bir iddia gündemde... Mehmet Özbek’in oğlu ’in e-spor takımına yönetici yapıldığı öne sürülüyor

Yeğeni de yönetici oldu!
Kardeşi 'i futbolun başına getiren Galatasaray Başaknı 'le ilgili yeni bir iddia gündemde... Mehmet Özbek'in oğlu 'in e-spor takımına yönetici yapıldığı öne sürülüyor

TARAFTARLAR iSYAN BAYRAĞI AÇTI
Başkan Dursun Özbek'in yeğeni Serhat Özbek'le ilgili iddialar sosyal medyayı karıştırtı. Dursun Özbek'i kulübü aile şirketine çevirmekle suçlayan taraftarlar, "Özbek Sarayı mı bu?" ifadesini kullandı.
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  • 22 Aralık 2016, Perşembe
  • Gazete
YORUMLAR 1 yorum yapıldı

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Cevdet Cevdet

Bizim başkandan bi halt olmaz seçtiği T.Direktörden belli değilmi GS'ya iyi bir başkan gelmeyecekmi gelirde Liseliler Müsaade ederse

Aynı Görüşte misiniz?
evet0
hayır0
cevapla 22.12.2016 15:41
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