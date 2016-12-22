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Trabzon’a yetişiyor

Van Persie Trabzon’a yetişiyor
Gençlerbirliği maçında sakatlanarak oyundan çıkan 'nin Trabzonspor deplasmanına yetişme ihtimalinin yüksek olduğu belirtildi. RVP'nin sakatlığı çok ciddi değil.
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  • 22 Aralık 2016, Perşembe
  • Gazete
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