Vakıfbank zirve yaptı

Vakıfbank, Bursa BŞB.'yi deplasmanda 3-0 yenerek ligde 11'de 11 yaptı ve devreyi lider tamamladı. Sarı-siyahlılarda Zhu Ting 18 sayıyla galibiyette en önemli rol oynadı.



DiŞİ ASLANLAR GALİP

Sonuçlar: Seramiksan-Çanakkale Bld.: 3-2, Nilüfer Bld.-F.Bahçe: 0-3, G.Saray- Halkbank: 3-1, Sarıyer-İdmanocağı: 3-1.