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zirve yaptı

Venüs Sultanlar Ligi’nde 11’de 11 yapmayı başardı

Vakıfbank zirve yaptı
Vakıfbank, Bursa BŞB.'yi deplasmanda 3-0 yenerek ligde 11'de 11 yaptı ve devreyi lider tamamladı. Sarı-siyahlılarda Zhu Ting 18 sayıyla galibiyette en önemli rol oynadı.

DiŞİ ASLANLAR GALİP
Sonuçlar: Seramiksan-Çanakkale Bld.: 3-2, Nilüfer Bld.-F.Bahçe: 0-3, G.Saray- Halkbank: 3-1, Sarıyer-İdmanocağı: 3-1.
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  • 22 Aralık 2016, Perşembe
  • Gazete
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