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'da gündem: Eto’o&Niasse

Antalyaspor’un Kamerunlu yıldızı Eto’o heyecan yarattı. Ancak bu transfer olmazsa hedefte Everton’lu var...

Trabzonsporda gündem: Eto’o&Niasse
Trabzonspor devre arasında gol sorununu çözmek için transfer çalışmalarını sürdürüyor. Antalyaspor'da forma giyen Eto'o'yu kiralamak için girişimlerin medyada yer alması Bordo-Mavili camiada heyecan yarattı. Oyuncunun menajeri üzerinden görüşmeler yapan yönetimin, Antalyasporlu yöneticilerle de bir görüşme yaptığı ifade edildi. Eto'o transferinin gerçekleşmemesi durumunda Bordo-Mavili yönetimin hedefinde Rodallega ve Oumar Niasse de bulunuyor. Niasse'yi Teknik direktör Ersun Yanal'ın çok istediği belirlendi. Everton'da oynayan yıldız futbolcunun kiralanması gündemde. İngiliz kulübünün 1.5 yıllık kiralama bedeli olarak 2.5 milyon Euro istediği Trabzonspor'un ise en fazla 1.5 milyon Euro verdiği ifade edildi.

OUMAR NİASSE'NİN MENAJERİ İLE İLK GÖRÜŞME YAPILDI
Niasse için menajeri Burak Sallak ile temasa geçti. 26 yaşındaki golcünün menajeri Sallak'ın Başkan Muharrem Usta'ya "Niasse de Türkiye'ye dönmeyi çok istiyor. Trabzonspor forması giymek onun için gurur verici olur" dedi. Niasse'nin dışında Rodallega da listede.

TRANSFERE 12 MİLYON EURO
Trabzonspor devre arası transfer dönemine yaklaşık 12 milyon Euro'luk bütçe ayırdı. Bordo-Mavili yönetim transfer döneminde bir hata yapmak istemiyor.
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  • 22 Aralık 2016, Perşembe
  • Gazete
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