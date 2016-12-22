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O kadar para yok kalsın

Sarı-Kırmızılı yönetimin, devre arası defansa iki takviye isteyen Hollandalı hocaya, “İki stopere yetecek paramız yok takımda kalsın” diye konuştuğu belirtildi...

O kadar para yok Chedjou kalsın
Serdar Aziz'in şok eden sakatlığının ardından transfer planları alt üst olan Galatasaray'da flaş gelişmeler yaşanıyor.

NE TEPKİ VERECEK?
Sarı-Kırmızılı yönetimin, devre arasında iki stoper takviyesi isteyen teknik direktör Jan Riekerink'e, "İki transfere yetecek bütçemiz yok. 1 stoper alalım, Chedjou da takımda kalsın" dediği öğrenildi. Riekerink, ocak ayında Afrika Kupası'na gidecek ve sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan Kamerunlu yıldızla yolların ayrılmasını istiyordu. Hollandalı hocanın yönetimin bu yanıtı karşısında nasıl bir tavır alacağı merakla bekleniyor.
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  • 22 Aralık 2016, Perşembe
  • Gazete
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