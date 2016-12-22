Kupada kritik dönemeç

Ziraat Türkiye Kupası C Grubu'nda 2 maçta sadece 1 puan toplayabilen Fenerbahçe, 3. maçında bu gece saat 20.30'da Menemen Belediye'ye konuk olacak. İzmir Atatürk Stadı'nda Arda Kardeşler'in yöneteceği maç ATV ekranlarından canlı yayınlanacak. Fenerbahçe'nin bu kritik karşılaşmaya Fabiano, SavaşPolat, Yiğithan Güveli, Skrtel, İsmail Köybaşı, OzanTufan, Salih Uçan, Aatif, Ramazan Civelek, MiroslavStoch, Fernandao 11'i ile çıkması bekleniyor.
FENERBAHÇE GÜNÜBİRLİK! Fenerbahçe, tıpkı Amed Sportif maçında olduğu gibi bugünkü Menemen Belediye maçına günübirlik gidip gelecek. Sabah erken saatlerde uçakla İzmir'e gidecek olan Fererbahçe kafilesi maçın hemen ardından İstanbul'a dönecek.
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