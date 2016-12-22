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Kupada kritik dönemeç

Kupada 2 maçta 1 puan toplayan , 3. maçında 20.30’da Menemen Belediye’ye konuk oluyor. Bu önemli karşılaşma ATV ekranlarındna canlı yayınlanacak

Kupada kritik dönemeç
Ziraat Türkiye Kupası C Grubu'nda 2 maçta sadece 1 puan toplayabilen Fenerbahçe, 3. maçında bu gece saat 20.30'da Menemen Belediye'ye konuk olacak. İzmir Atatürk Stadı'nda Arda Kardeşler'in yöneteceği maç ATV ekranlarından canlı yayınlanacak. Fenerbahçe'nin bu kritik karşılaşmaya Fabiano, Savaş Polat, Yiğithan Güveli, Skrtel, İsmail Köybaşı, Ozan Tufan, Salih Uçan, Aatif, Ramazan Civelek, Miroslav Stoch, Fernandao 11'i ile çıkması bekleniyor.

FENERBAHÇE GÜNÜBİRLİK!
, tıpkı Amed Sportif maçında olduğu gibi bugünkü Menemen Belediye maçına günübirlik gidip gelecek. Sabah erken saatlerde uçakla İzmir'e gidecek olan Fererbahçe kafilesi maçın hemen ardından İstanbul'a dönecek.
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  • 22 Aralık 2016, Perşembe
  • Gazete
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