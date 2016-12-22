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Kartal’ın stoper listesinde 3 isim var

Kartal’ın stoper listesinde 3 isim var
Sezon başında yapamadığı stoper transferini devre arasında gerçekleştirmek isteyen Beşiktaş'ın listesinde 3 isim var... Bu isimler Cruzerio'lu Manoel, Shathtar'dan Yaroslav Rakitsky ve Milan'lı Zapata... Fakat bu üç futbolcunun da maliyetlerinin yüksek olması Siyah-Beyazlı yönetimi kara kara düşündürüyor.
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  • 22 Aralık 2016, Perşembe
  • Gazete
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