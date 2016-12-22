Kartal’ın stoper listesinde 3 isim var

Sezon başında yapamadığı stoper transferini devre arasında gerçekleştirmek isteyen Beşiktaş'ın listesinde 3 isim var... Bu isimler Cruzerio'lu Manoel, Shathtar'dan Yaroslav Rakitsky ve Milan'lı Zapata... Fakat bu üç futbolcunun da maliyetlerinin yüksek olması Siyah-Beyazlı yönetimi kara kara düşündürüyor.