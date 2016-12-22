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ile 2025’e kadar!

İngiliz basını, Mourinho ile ilgili flaş bir iddiayı gündeme getirdi

Jose Mourinho ile 2025’e kadar!
İngiliz basını, Manchester United'ın sezon başında imza attırdığı teknik direktör Jose Mourinho ile sözleşme yenilemek istediğini yazdı. İddialara göre Portekizli menajerin takımı uzun seneler daha yönetmesini isteyen Kırmızı Şeytanlar'ın ABD'li sahibi Glazer yeni bir sözleşme önerecek. İngiltere basını göre Jose Mourinho'nun, 2025 yılına kadar Manchester United menajeri olarak kalacağını ifade etti.
Etiketler:
  • 22 Aralık 2016, Perşembe
  • Gazete
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