G.Saray’da 10 milyon çöpe gidecek

G.Saray'da sezonun ilk yarısında hiç süre almayan 7 isim için kasadan yaklaşık 10 milyon lira çıkacak. Sakatlıkları yüzünden oynayamayan Koray ve Sigthorsson'un yarım sezonluk hak edişleri 1.5 milyon Euro'yu geçiyor. 3. kaleci Eray'a da 450 bin lira ödeme yapılacak. İsimleri TFF'ye bildirilmeyen Jem, Umut Gündoğan ve Erdoğan'ın aylık maliyetleri 2 milyon liraya yakın. Sözleşmesi tek taraflı feshedilen Olcan'a ise 900 bin Euro ödendi.
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