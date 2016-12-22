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Geleceğe değil şampiyonluğa odaklandım

Fenerbahçe’de kiralık olarak oynayan Lens, “Lig ve UEFA şampiyonluğunu istiyorum. Fener’deki geleceğim sezon sonu belli olur” dedi.

Geleceğe değil şampiyonluğa odaklandım
Fenerbahçe'nin Premier Lig takımlarından Sunderland'dan kiraladığı Jeremain Lens, hedefleri ve egeleceği hakkında konuştu. Fenerbahçe'nin lig ve Avrupa'da büyük hedefleri olduğunu dile getiren Hollandalı yıldız, "Lig ve UEFA şampiyonluğuna odaklandım. Fener'deki geleceğim ise sezon sonunda belli olur" dedi.

SATIN ALMAK ZOR
Fenerbahçe Lens'i Sunderland'dan 1 yıllığına kiralamış ve satın alma opsiyonunu alamamıştı. Fenerbahçe, Lens'i sezon sonunda 1 yıl daha kiralamaya çalışacak.
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  • 22 Aralık 2016, Perşembe
  • Gazete
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