Geleceğe değil şampiyonluğa odaklandım

Fenerbahçe'nin Premier Lig takımlarından Sunderland'dan kiraladığı Jeremain Lens, hedefleri ve egeleceği hakkında konuştu. Fenerbahçe'nin lig ve Avrupa'da büyük hedefleri olduğunu dile getiren Hollandalı yıldız, "Ligve UEFA şampiyonluğunaodaklandım. Fener'deki geleceğimise sezon sonundabelli olur" dedi.
SATIN ALMAK ZOR Fenerbahçe Lens'i Sunderland'dan1 yıllığına kiralamışve satın alma opsiyonunualamamıştı. Fenerbahçe,Lens'i sezon sonunda 1 yıldaha kiralamaya çalışacak.
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