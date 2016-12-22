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Çinliler Sow’a servet teklif etti

Çinliler Sow’a servet teklif etti
Fenerbahçe'nin Senegalli yıldızının attığı goller Sarı- Lacivertliler'in başına iş açtı! Çin kulüpleri peşine düştükleri Sow'a yıllık 12 milyon Euro'ya varan teklifler iletti. Sarılacivertli kulüp, golcü futbolcuyu bırakmamaya kararlı ancak aldığı astronomik teklifler Moussa Sow'un aklını karıştırmaya yetti.
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  • 22 Aralık 2016, Perşembe
  • Gazete
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