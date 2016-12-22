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Cavcav İrfan için 2 milyon istedi

G.Birliği Başkanı , Fenerbahçe’nin istediği için 2 milyon Euro artı bir sonraki transferinden yüzde 15 pay istedi

Cavcav İrfan için 2 milyon istedi
Gençlerbirliği Kulübü Başkanı İlhan Cavcav, Fenerbahçe'nin transfer gündeminde olduğu iddia edilen genç futbolcu İrfan Can Kahveci'nin bonservis bedeli için 2 milyon Euro ve başka kulübe satışından yüzde 15 pay istediklerini söyledi. Gençlerbirliği Kulübü Başkanı İlhan Cavcav, yaptığı açıklamada, kırmızı- siyahlı kulübün altyapısında yetişen futbolcuların transferde isimlerinin geçiyor olmasının kendisini mutlu ettiğini belirtti.

MİLLİ TAKIMA KADAR YÜKSELDİ
Gençlerbirliği'nin pilot takımı Hacettepe'de yetişen 21 yaşındaki , Kırmızı-Siyahlı ekipte gösterdiği performansla A Milli Takıma kadar yükselme başarısı göstermişti
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  • 22 Aralık 2016, Perşembe
  • Gazete
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