Cavcav İrfan için 2 milyon istedi

Gençlerbirliği Kulübü Başkanı İlhanCavcav, Fenerbahçe'nin transfer gündemindeolduğu iddia edilen genç futbolcu İrfan CanKahveci'nin bonservis bedeli için 2 milyonEuro ve başka kulübe satışından yüzde 15 payistediklerini söyledi. Gençlerbirliği KulübüBaşkanı İlhan Cavcav, yaptığı açıklamada, kırmızı-siyahlı kulübün altyapısında yetişen futbolcularıntransferde isimlerinin geçiyor olmasınınkendisini mutlu ettiğini belirtti.
MİLLİ TAKIMA KADAR YÜKSELDİ Gençlerbirliği'nin pilot takımı Hacettepe'deyetişen 21 yaşındaki İrfan Can Kahveci,Kırmızı-Siyahlı ekipte gösterdiği performansla AMilli Takıma kadar yükselme başarısı göstermişti
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