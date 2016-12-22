Bizimkilerin kapışması Darüşşafaka’nın

THY Avrupa Ligi'nde iki Türk takımının kapışmasında son gülen DarüşşafakaDoğuş oldu. Daçka, deplasmanda Fenerbahçe'yi71-64 mağlup etti.
DAÇKA'NIN 7. GALiBiYETi Darüşşafaka Doğuş'ta 22 sayıyla mücadeleeden Wilbekin takımına zaferi getiren isim oldu. Daçka'nın 7, F.Bahçe'nin ise 8galibiyeti bulunuyor. 16. dakikada değişiklik için kenarda duran Moerman hakemin işaretini beklemeden oyun alanına dahil olduğu için mücadeleden diskalifiye edildi. 23.dakikada ise pota altında yaşanan bir ribaunt mücadelesinde yerde kalan Vesely'yi hakem, ikinci teknik faulden diskalifiye etti.
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