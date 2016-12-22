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Bizimkilerin kapışması Darüşşafaka’nın

THY Avrupa Ligi’nde , ’yi Ataşehir’de devirdi. Wilbekin attığı 22 sayıyla galibiyette önemli rol oynarken Moerman ve Vesely’nin diskalifiye edilmesi geceye damga vurdu

Bizimkilerin kapışması Darüşşafaka’nın
THY Avrupa Ligi'nde iki Türk takımının kapışmasında son gülen Darüşşafaka Doğuş oldu. Daçka, deplasmanda Fenerbahçe'yi 71-64 mağlup etti.

DAÇKA'NIN 7. GALiBiYETi
Darüşşafaka Doğuş'ta 22 sayıyla mücadele eden Wilbekin takımına zaferi getiren isim oldu. Daçka'nın 7, F.Bahçe'nin ise 8 galibiyeti bulunuyor. 16. dakikada değişiklik için kenarda duran Moerman hakemin işaretini beklemeden oyun alanına dahil olduğu için mücadeleden diskalifiye edildi. 23. dakikada ise pota altında yaşanan bir ribaunt mücadelesinde yerde kalan Vesely'yi hakem, ikinci teknik faulden diskalifiye etti.
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  • 22 Aralık 2016, Perşembe
  • Gazete
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