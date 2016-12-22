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Avrupa’da derbi: G.Saray-A.Efes

THY Euroleague’deki iki temsilcimiz ve bu akşam karşı karşıya gelecek...

Avrupa’da derbi: G.Saray-A.Efes
Potada bu akşam Türk derbisi yaşanacak... THY Euroleague'deki temsilcilerimizden Odeabank ve 20.00'de Abdi İpekçi Arena'da kozlarını paylaşacak. Maçı Lig TV3 yayınlayacak.

CİMBOM SON SIRADA
Son olarak Rusya deplasmanında Unics Kazan'a kaybeden Galatasaray'ın 13 maçta 4 galibiyeti ve 9 yenilgiyle son sırada bulunuyor. Son iki maçından mağlubiyetle ayrılan Anadolu Efes ise 6 galibiyet ve 7 yenilgiyle playoff sınırı olan 8. basamakta yer alıyor.
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  • 22 Aralık 2016, Perşembe
  • Gazete
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