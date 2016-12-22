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’a 90+1’de şok!

Atiker Konyaspor’a 90+1’de şok!
Ziraat Türkiye Kupası H Grubu'nda Süper Lig'in güçlü ekibi Konyaspor, 2. Lig ekibi Gümüşhane'ye 90+1'de puan kaptırdı: 1-1. 72'de Gümüşhane'den Mehmet Cansın kafayla topu kendi ağlarına gönderdi: 0-1. 90+1'de Skubic, Hüseyin Ali'yi ceza sahası içinde düşürünce hakem penaltı verdi. Penaltıyı Mehmet Menderes ağlara gönderdi.
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  • 22 Aralık 2016, Perşembe
  • Gazete
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