Aslan’da Sabri'n sonu galibiyet

Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası'ndaki 3. maçında Tuzlaspor'u evinde 2-1 mağlup etti... Henüz 3. dakikadaGalatasaray tehlikeli geldi. Kaleciyle karşı karşıya kalan Hamit'in şutunda Bekir topu çıkartmayı başardı. 5'te Gelişen Tuzlaspor atağında Ozan iki rakibinden sıyrıldıktan sonra topu ayağından fazla açtı ve Tuzlaspor mutlak bir gol pozisyonundan faydalanamadı. 32'de Galatasaraylı Josue ceza sahasına hareketlenen Sabri'yi düşündü ancak Bekir zamanında kalesini terk ederek topu aldı. İlk yarınınson dakikasında ise Cimbom gole çok yaklaştı. Portekizli yıldız futbolcu Armindo Bruma'nın ceza alanından çektiği şut direkten oyun alanına geri döndü. İlk yarı golsüz tamamlandı.
SEMiH KAYA YiNE RAKiP CEZA ALANINDA! 68'de Galatasaray atağında Eren'in pasında ceza sahası içinde topla buluşan Sabri rakibinden sıyrıldıktan sonra topu ağlara gönderdi. 75'te Tuzlaspor atağında Sadık savunmanın arkasına sarktı ve kaleciyle karşı karşıya kaldı. Sadık yanındaki arkadaşını düşündü ancak Sabri araya girdi. Seken topu önünde bulan Ozan topu ağlara gönderdi. 90'da Linnes'in rakip ceza alanına gönderdiği topu alan Semih Kaya yerde kaldı. Hakem penaltı verdi. Penaltıyı Josue gole çevirdi.
SABRi REiSÖNCE ATTI SONRA ATTIRDI!
G.Saray'ın tecrübeli oyuncusu Sabri Sarıoğlu, Galatasaray'ı öne geçiren golü attı. Tuzlaspor'un attığı golde ise yine başroldeydi. Topu resmen Tuzlasporlu futbolcuya teslim edince beraberlik golü geldi.
OYUNDAN İLK ÇIKAN İSİMHAKEM AKYOL! G.Saray ile Tuzlaspor arasındaki kupa maçının 22. dakikasında ilginç bir olay yaşandı. Tuzlaspor atağı sırasında yardımcı hakemlerden Arkın Akyol, pozisyon gereği depar atarken sakatlandı ve kendini yere bıraktı. Sol ayak baldırından sakatlandığı gözlenen Akyol, sağlık ekiplerinin müdahalesine rağmen sahaya dönemedi ve yerine karşılaşmanın 4. hakemiSerkan Ergün oyuna dahil oldu. Bu olay sosyal medyada çok konuşuldu.
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