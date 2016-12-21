Turkuvaz’a ödül yağdı

Bu yıl 'Şehitlere Saygı Gecesi' olarak düzenlenen 15. Türkiye Spor ÖdülleriTöreni, Bomonti Hilton ConferenceCenter'da gerçekleşti. A Spor'dan canlı yayınlanan törende Turkuvaz Medya Grubu'na ödül yağdı. A Spor 'en iyi spor kanalı', Fotomaç 'en iyi spor gazetesi', A Haber Genel Yayın Yönetmeni Haluk Çimen de 'yılın televizyoncusu' ödülüne layık görüldü.
YILIN YAZARI SİNAN VARDAR Fotomaç Gazetesi spor yazarı Sinan Vardarda 'yılın spor yazarı' ödülünü aldı... Törendeverilen diğer ödüller ise şöyle: YılınSpor Adamı: Göksel Gümüşdağ, ErkekSporcu: Taha Akgül, Kadın Sporcu: KübraDağlı, Genç Sporcu: Emre Mor, KulüpBaşkanı: Fikret Orman, Federasyon: BasketbolFederasyonu, Spor Kulübü: Beşiktaş,Futbol Takımı: Beşiktaş, Teknik Direktör:Şenol Güneş, Hakem: CüneytÇakır, Transfer: Caner, Yerli Futbolcu:Oğuzhan, Yabancı Futbolcu: Quaresma.
TAKIM OYUNU'NABÜYÜK ONUR Yılın en iyi spor programı ödülünü A Spor'da büyük beğeni toplayan Takım Oyunu aldı. Takım Oyunu'na ödülünü ünlü komedyen Yavuz Seçkin verdi. Erman Toroğlu, Evren Turhan ve Serkan Korkmaz da törende yer aldı.
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