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Turkuvaz’a yağdı

15. Türkiye Spor leri Töreni’nde A Spor ‘en iyi spor kanalı’, Fotomaç ‘en iyi spor gazetesi’, A Haber Genel Yayın Yönetmeni Haluk Çimen de ‘yılın televizyoncusu’ ödülüne layık görüldü

Turkuvaz’a ödül yağdı
Bu yıl 'Şehitlere Saygı Gecesi' olarak düzenlenen 15. Türkiye Spor Ödülleri Töreni, Bomonti Hilton Conference Center'da gerçekleşti. A Spor'dan canlı yayınlanan törende Turkuvaz Medya Grubu'na yağdı. A Spor 'en iyi spor kanalı', Fotomaç 'en iyi spor gazetesi', A Haber Genel Yayın Yönetmeni Haluk Çimen de 'yılın televizyoncusu' ödülüne layık görüldü.

YILIN YAZARI SİNAN VARDAR
Fotomaç Gazetesi spor yazarı Sinan Vardar da 'yılın spor yazarı' ödülünü aldı... Törende verilen diğer ödüller ise şöyle: Yılın Spor Adamı: Göksel Gümüşdağ, Erkek Sporcu: Taha Akgül, Kadın Sporcu: Kübra Dağlı, Genç Sporcu: Emre Mor, Kulüp Başkanı: Fikret Orman, Federasyon: Basketbol Federasyonu, Spor Kulübü: Beşiktaş, Futbol Takımı: Beşiktaş, Teknik Direktör: Şenol Güneş, Hakem: Cüneyt Çakır, Transfer: Caner, Yerli Futbolcu: Oğuzhan, Yabancı Futbolcu: Quaresma.



TAKIM OYUNU'NA BÜYÜK ONUR
Yılın en iyi spor programı ödülünü A Spor'da büyük beğeni toplayan Takım Oyunu aldı. Takım Oyunu'na ödülünü ünlü komedyen Yavuz Seçkin verdi. Erman Toroğlu, Evren Turhan ve Serkan Korkmaz da törende yer aldı.
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  • 21 Aralık 2016, Çarşamba
  • Gazete
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