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Sürpriz aday Eto’o

Akhisar’dan Rodallega ile ilgilenen Trabzonspor, Antalyasporlu Eto’o için de harekete geçti

Sürpriz aday Eto’o
Trabzonspor'dan sürpriz atak... Akhisar Belediyespor'dan Rodallega'yı kadrosuna katmak isteyen Trabzonspor, Antalyaspor'da forma giyen Eto'o'yu da sezon sonu kiralamak için harekete geçti. Bu futbolcunun yüksek maliyeti nedeniyle kiralanması için teklif yapılacak.

BEŞİKTAŞ DA İSTİYOR
Trabzonspor Yönetimi'nin bu transferi büyük bir gizlilik içinde sürdürdüğü ortaya çıktı. Ancak bu oyuncuyla Beşiktaş'ın da ilgilenmesi en büyük problem olarak gösterilirken önemli gelişmelerin yaşanması bekleniyor.
  • 21 Aralık 2016, Çarşamba
  • Gazete
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