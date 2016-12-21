Skrtel’e yönetimden izin yok!

Gençlerbirliği karşılaşmasında gördüğü sarı kartla cezalı duruma düşen Martin Skrtel Trabzonspor ile oynanacak zorlu lig maçında forma giyemeyecek. Sarı-Lacivertli oyuncunun bu hafta oynamayacak olması, "Noel tatili için cezalı duruma düştü" eleştirilerini de beraberinde getirdi. Ancak tecrübeli oyuncuya yönetimin gitmek için izin vermeyeceği öğrenildi. Skrtel takım ile birlikte idmanlara katılacak. Sarı-Lacivertli oyuncu pazartesi takımla birlikte izne çıkacak.