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Sırrım ekstra idman yapmak

Sarı-Lacivertli futbolcu ayakta kalmasının nedeninin ekstra antrenman yapmasından kaynaklandığını ifade etti.

Sırrım ekstra idman yapmak
Fenerbahçe' de bu sezon hiç sakatlık yaşamayan futbolcuların başında gelen Hasan Ali Kaldırım bunun sırrını açıkladı. Sarı-Lacivertli oyuncu, "Bu kadar üst düzey maç oynadık ve çok zor rakiplerle karşılaştık. Hiç sakatlık yaşamadım. Bu performansımın tek sebebi ekstra idman yapmam. Eğer bunu yapmasam asla ayakta duramazdım. Ekstra çalışmalarla kuvvetimi korudum" dedi.
  • 21 Aralık 2016, Çarşamba
  • Gazete
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