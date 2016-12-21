Potada Türk Derbisi: Fenerbahçe -Daçka

Euroleague'de bugün 2 Türk takımı kozlarını paylaşacak. Fenerbahçe saat 20.45'te Darüşşafaka Doğuş'u konuk edecek. Fenerbahçe ligde 8 galibiyetle 5. sırada yer alıyor.



KARTAL, AEK KARŞISINDA

FIBA Şampiyonlar Ligi'nde ise Karşıyaka saat 22.00'de Rishon'a konuk olurken Beşiktaş saat 20.00'de AEK'yı ağırlayacak. Muratbey ise saat 20.00'de Ventspils'e konuk olacak.