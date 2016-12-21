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Potada Türk Derbisi: Fenerbahçe -Daçka

Euroleague’de F.Bahçe bugün kendi evinde Darüşşafaka’yı konuk ediyor

Potada Türk Derbisi: Fenerbahçe -Daçka
Euroleague'de bugün 2 Türk takımı kozlarını paylaşacak. Fenerbahçe saat 20.45'te Darüşşafaka Doğuş'u konuk edecek. Fenerbahçe ligde 8 galibiyetle 5. sırada yer alıyor.

KARTAL, AEK KARŞISINDA
FIBA Şampiyonlar Ligi'nde ise Karşıyaka saat 22.00'de Rishon'a konuk olurken Beşiktaş saat 20.00'de AEK'yı ağırlayacak. Muratbey ise saat 20.00'de Ventspils'e konuk olacak.
  • 21 Aralık 2016, Çarşamba
  • Gazete
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