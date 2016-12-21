Fenerbahçe'nin tecrübeli file bekçisi Volkan Demirel kulüpteki geleceğiyle ilgili açıklamalarda bulundu. Sarı-Lacivertli eldiven yönetimle henüz masaya oturmadığını söyleyerek, "Bu sözleşme uzatmayacağım anlamı taşımıyor. Burası benim yuvam. Yönetim ne zaman beni çağırırsa imza atarım. Fenerbahçe ile hiçbir zaman para konuşmam. Yıllardır bu kulüpte forma giyiyorum. Kimse benim hakkımı yemez. Bunu bildiğim için rahatım" dedi. F.Bahçe forması giymenin ayrıcalığını vurgulayan Volkan Demirel, "Burada çok mutluyum. Başka bir takıma gitmeyi aklımın ucundan geçirmem" diye konuştu.
SOW BANA DA RÖVEŞATA GOLÜ ATIYOR Fenerbahçe ile zamanı gelince sözleşme imzalayacağını dile getiren Sarı-Lacivertli eldiven, "Bu bugün de olabilir yarın da" ifadesini kullandı. Volkan Demirel, Sow'un attığı klas röveşatalarla ilgili olarak da, "İdmanda bana da röveşata atıyor ve tutamıyorum. Çok ilginç bir vuruş şekli var. Topun nereye gideceğini anlayamıyorsun" dedi.
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