Medipol Başakşehir kupada gol olup yağdı!

Medipol Başakşehir tutulmuyor... Abdullah Avcı'nın öğrencileri, Ziraat Türkiye Kupası'ndaki 3. maçında Göztepe'ye yarım düzine gol attı: 6-2. Kupada oynadığı tüm maçları kazanan Başakşehir dünkü maçın ilk yarısını 4-2 önde tamamladı. İstanbul ekibinin gollerini Sokol Cikalleshi(2), Stefano Napoleoni(2), Samuel Holmenve Cheikhou Dieng kaydetti. Göztepe'nin sayılarını ise FamoussaKone ve MehmetErdem Uğurlu attı.
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