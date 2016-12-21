Medipol Başakşehir kupada gol olup yağdı!

Medipol Başakşehir tutulmuyor... Abdullah Avcı'nın öğrencileri, Ziraat Türkiye Kupası'ndaki 3. maçında Göztepe'ye yarım düzine gol attı: 6-2. Kupada oynadığı tüm maçları kazanan Başakşehir dünkü maçın ilk yarısını 4-2 önde tamamladı. İstanbul ekibinin gollerini Sokol Cikalleshi (2), Stefano Napoleoni (2), Samuel Holmen ve Cheikhou Dieng kaydetti. Göztepe'nin sayılarını ise Famoussa Kone ve Mehmet Erdem Uğurlu attı.