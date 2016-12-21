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Medipol Başakşehir kupada gol olup yağdı!

Süper Lig’in lideri Medipol Başakşehir, kupada TFF 1. Lig lideri Göztepe’ye yarım düzine gol attı. 3. maçından da zaferle çıktı

Medipol Başakşehir kupada gol olup yağdı!
Medipol Başakşehir tutulmuyor... Abdullah Avcı'nın öğrencileri, Ziraat Türkiye Kupası'ndaki 3. maçında Göztepe'ye yarım düzine gol attı: 6-2. Kupada oynadığı tüm maçları kazanan Başakşehir dünkü maçın ilk yarısını 4-2 önde tamamladı. İstanbul ekibinin gollerini Sokol Cikalleshi (2), Stefano Napoleoni (2), Samuel Holmen ve Cheikhou Dieng kaydetti. Göztepe'nin sayılarını ise Famoussa Kone ve Mehmet Erdem Uğurlu attı.
  • 21 Aralık 2016, Çarşamba
  • Gazete
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